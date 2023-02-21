В Самаре 70-летний пенсионер хотел получить легкий заработок и лишился почти миллиона рублей

Полученные деньги он перечислил на различные счета. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В интернете 70-летний житель Самары увидел объявление о дополнительном заработке на покупке и продаже акций. Пенсионер хотел быстрый заработок, но потерял почти миллион рублей.

— Мужчина заполнил предлагаемую форму, где оставил свои контактные данные. Через некоторое время ему позвонил незнакомец, который представился сотрудником организации и пообещал большую прибыль с финансовых операций, — рассказали в ГУ МВД по Самарской области.

Самарец оформил кредиты в разных банках на 850 тысяч рублей. Полученные деньги он перечислил на различные счета. Однако после переводов, лже-представитель организации перестал выходить на связь. Тогда пенсионер понял, что стал жертвой мошенников и обратился в полицию. Возбуждено уголовное дело.

Полицейские напоминают, что не стоит доверять объявлениям о быстром обогащении и оставлять на сомнительных сайтах личные данные, реквизиты банковской карты, пароли и коды из сообщений.

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