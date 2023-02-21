В Самаре взяли под охрану дом Щетинкова в историческом центре

Внешний архитектурный облик выполнен в стиле модерн. Фото: 2ГИС

В Самаре утвердили предмет охраны объекта культурного наследия «Дом Щетинкова» в Самарском районе. Соответствующий приказ опубликовали на сайте правительства Самарской области 13 февраля.

Здание, которые управление госохраны объектов культурного наследия региона взяло под охрану, находится на улице Молодогвардейской,67/Некрасовской,60. Предметом охраны является само пятиэтажное здание и его архитектурные особенности.

Внешний архитектурный облик выполнен в стиле модерн. Теперь в течение недели управление госохраны объектов культурного наследия региона должно будет внести необходимую информацию в учетную документацию.

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