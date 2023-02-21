Водитель легковушки погиб в ДТП с грузовиком на трассе М-5 под Сызранью 21 февраля 2023

После столкновения с большегрузом иномарка превратилась в груду металла Фото: ПСС Самарской области

Утром во вторник, 21 февраля 2023 года, на 878 км трассы М-5 «Урал» в Сызранском районе произошло смертельное ДТП. Около села Заборовка столкнулись грузовой и легковой автомобиль. Об этом сообщили в пресс-службе ПСС Самарской области.

По предварительным данным, это была авария на «встречке». Легковушка Hyundai получила сильный удар в правый бок. Машина превратилась в груду металла. В покореженном авто зажало водителя. К сожалению, он получил травмы, несовместимые с жизнью.

- Спасатели ПСО Сызрани приступили к работам на месте ДТП в 8:12. Используя гидравлический инструмент, они извлекли погибшего водителя из автомобиля. Спасательные работы были завершены в 9:55, - рассказали в поисково-спасательной службе региона.

Обстоятельства и причины аварии пока неизвестны. Установить все детали происшествия предстоит сотрудникам правоохранительных органов.

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