В Самаре у наркоторговца изъяли 200 свертков с запрещенными веществами

Подозреваемого задержали сотрудники полиции Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самаре местный житель решил продавать запрещенные вещества. Сотрудники полиции смогли задержать злоумышленника.

По информации пресс-службы ГУ МВД России по Самарской области, в областной столице завершено расследование уголовного дела о незаконном сбыте наркотиков. Обвиняемый покупал запрещенные вещества через Интернет, чтобы продать их путем «закладок». Тайники организовывали у жилых домов на улицах Георгия Димитрова и Ташкентской.

При личном досмотре задержанного сотрудники полиции изъяли более 200 свертков с незаконным веществом, общей массой не менее 500 гр. Дело передали в суд для дальнейшего рассмотрения.

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