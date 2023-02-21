В Самаре у наркоторговца изъяли 200 свертков с запрещенными веществами

Подозреваемого задержали сотрудники полиции
Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
В Самаре местный житель решил продавать запрещенные вещества. Сотрудники полиции смогли задержать злоумышленника.
По информации пресс-службы ГУ МВД России по Самарской области, в областной столице завершено расследование уголовного дела о незаконном сбыте наркотиков. Обвиняемый покупал запрещенные вещества через Интернет, чтобы продать их путем «закладок». Тайники организовывали у жилых домов на улицах Георгия Димитрова и Ташкентской.
При личном досмотре задержанного сотрудники полиции изъяли более 200 свертков с незаконным веществом, общей массой не менее 500 гр. Дело передали в суд для дальнейшего рассмотрения.
К ЧИТАТЕЛЯМ
Узнавайте новости первыми, подпишитесь на наш телеграм-канал.
Обсуждаем новости в нашем канале ВК. Подписывайтесь и оставайтесь на связи.
Хотите больше историй и видео? Подпишитесь на наш дзен-канал.