Генерал-майор Александр Архипов возглавил Самарскую таможню

Александр Архипов уже возглавлял Самарскую таможню в 2011-2013 годах / Фото: ptu.customs.gov.ru Фото: Наталья АРТЯКОВА

В Самарской таможне произошли кадровые перестановки. Ведомство возглавил генерал-майор внутренней службы Александр Архипов. На этот пост его назначили в понедельник, 20 февраля 2023 года. Информация об этом размещена на сайте Приволжского таможенного управления.

Александр Архипов родился в Куйбышеве. В этом году ему исполнится 54 года. В таможенных органах он работает около 30 лет — с июня 1993 года. Начинал с должности инспектора Самарского таможенного поста Средневолжской территориальной таможни. В дальнейшем занимал посты старшего инспектора, главного инспектора и начальника отдела таможенных расследований Самарской таможни.

С января 2011-го по декабрь 2013 года Александр Архипов трудился на посту начальника Самарской таможни. С конца 2013-го по 19 февраля 2023 года занимал должность заместителя начальника Приволжского таможенного управления. Теперь он вновь возглавит региональное ведомство. Поводом этому стал перевод генерал-майора Владимира Данченкова в Карелию. Он руководил Самарской таможней с июня 2017 года.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Узнавайте новости первыми, подпишитесь на наш телеграм-канал

Обсуждаем новости в нашем канале ВК. Подписывайтесь и оставайтесь на связи

Хотите больше историй и видео? Подпишитесь на наш дзен-канал