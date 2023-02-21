«Ласточка» остановится на платформе имени Валерия Грушина 23-26 февраля 2023 года

У всех желающих появится возможность отдохнуть на знаменитой Поляне. Фото: АО "Самарская ППК"

В предстоящие длинные выходные в честь Дня защитника Отечества с 23 по 26 февраля «Ласточка» будет делать остановку на платформе имени Валерия Грушина.

— Жители Самары и Тольятти смогут доехать до Мастрюковских озер на комфортабельном скором электропоезде и провести выходной день на свежем воздухе. У всех желающих появится возможность отдохнуть на знаменитой Поляне, — сообщили в Самарской пригородной пассажирской компании.

Так, на платформе остановятся поезд №7112/7111 Самара (отправление 08:12) – пл. им. В. Грушина (09:23-09:24) - Тольятти (прибытие 10:11) и поезд №7118/7117 Тольятти (отправление 10:31) – пл. им. В. Грушина (11:22-11:23) - Самара (прибытие 12:30).

Такая же возможность появится у пассажиров поезда №7120/7119 Самара (отправление 14:00) – пл. им. В. Грушина (15:08-15:09) - Тольятти (прибытие 15:56) и поезда №7126/7125 Тольятти (отправление 17:00) – пл. им. В. Грушина (17:48-17:49) - Самара (прибытие 18:56).

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