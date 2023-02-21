Самару накроет сильная магнитная буря 5 марта 2023 года

В областной столице вновь магнитные бури Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самаре вновь ожидается сильная магнитная буря. Она накроет областную столицу в воскресенье, 5 марта 2023 года.

По информации my-calend, ближайшая сильная магнитная буря ожидается в начале марта. Ее сила составит 4 балла. В этот день метеочувствительные горожане могут почувствовать головную боль и слабость, снизится работоспособность, может появиться сонливость.

Жителям рекомендуют больше отдыхать и гулять на свежем воздухе. Напомним, 23 и 24 февраля 2023 года в областной столице также отмечают сильную магнитную бурю.

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