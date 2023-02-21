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НовостиОбщество21 февраля 2023 9:57

Соревнования по лыжным гонкам прошли в рамках Спартакиады ГУ МВД по Самарской области-2023

Участниками состязаний стали около 200 полицейских
Анастасия ФИЛАТОВА
Победителей и призеров наградили заслуженными дипломами

Победителей и призеров наградили заслуженными дипломами

Фото: ГУ МВД России по Самарской области

На днях в Самарской области состоялись соревнования по лыжным гонкам. В них приняли участие любители лыжного спорта самарского гарнизона полиции. Мероприятие прошло в рамках Спартакиады ГУ МВД по Самарской области-2023. Оно было приурочено к 100-летию всероссийского физкультурно-спортивного общества «Динамо».

Участниками спортивных состязаний стали около 200 сотрудников полиции. Все достойно прошли трассу и финишировали с отличными результатами. Среди команд городских подразделений первое место заняло УМВД по Самаре, среди команд территориальных ОВД — МО МВД «Нефтегорский», среди команд подразделений аппарата главка — УНК ГУ МВД по Самарской области.

Победители и призеры соревнований получили не только заряд бодрости и хорошего настроения. Их еще и наградили заслуженными дипломами.

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