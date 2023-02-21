Соревнования по лыжным гонкам прошли в рамках Спартакиады ГУ МВД по Самарской области-2023

Победителей и призеров наградили заслуженными дипломами
Фото: ГУ МВД России по Самарской области
На днях в Самарской области состоялись соревнования по лыжным гонкам. В них приняли участие любители лыжного спорта самарского гарнизона полиции. Мероприятие прошло в рамках Спартакиады ГУ МВД по Самарской области-2023. Оно было приурочено к 100-летию всероссийского физкультурно-спортивного общества «Динамо».
Участниками спортивных состязаний стали около 200 сотрудников полиции. Все достойно прошли трассу и финишировали с отличными результатами. Среди команд городских подразделений первое место заняло УМВД по Самаре, среди команд территориальных ОВД — МО МВД «Нефтегорский», среди команд подразделений аппарата главка — УНК ГУ МВД по Самарской области.
Победители и призеры соревнований получили не только заряд бодрости и хорошего настроения. Их еще и наградили заслуженными дипломами.
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