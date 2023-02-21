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НовостиОбщество21 февраля 2023 10:25

Омбудсмен Москалькова призвала россиян отказаться от иностранных заимствований

Она предложила это сделать в поддержку родного языка
Анастасия ФИЛАТОВА
Татьяна Москалькова предложила не использовать в лексиконе слова «кейсы», «треки», «стримы»

Татьяна Москалькова предложила не использовать в лексиконе слова «кейсы», «треки», «стримы»

Фото: Александр ГЛУЗ

Во вторник, 21 февраля 2023 года, отмечается Международный день родного языка. В честь этой даты уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова призвала россиян отказаться от иностранных заимствований в своем лексиконе.

— К сожалению, сейчас мы наблюдаем ужасающую картину, как по всему миру пытаются отменить нашу культуру, в том числе русский язык. Однако эти попытки не увенчаются успехом. Невозможно стереть из памяти произведения Чехова, Достоевского, Толстого, — написала омбудсмен в своем телеграм-канале.

Татьяна Москалькова призвала россиян поддержать родной язык, пишет ФАН. Она рекомендовала жителям страны отказаться от чужих для нас слов. К примеру, от таких как «кейсы», «треки», «стримы».

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