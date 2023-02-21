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НовостиОбщество21 февраля 2023 10:29

В Самаре директора госучреждения оштрафовали за закупку автомобиля Toyota

Его обязали выплатить штраф в размере 3 тысяч рублей
Ирина СИНЕГУБОВА
Уже подготовлен иск в Арбитражный суд региона о признании сделки недействительной.

Уже подготовлен иск в Арбитражный суд региона о признании сделки недействительной.

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Прокуратура Самары проверила условия закупки легкового автомобиля для нужд ГКУ СО «Управление автомобильными дорогами Самарской области» и обнаружила нарушения.

— Директор учреждения утвердил технические характеристики легкового автомобиля исключительно для марки Toyota. Это повлекло за собой ограничение количества участников закупки и стало причиной завышения цены контракта, — сообщили в прокуратуре Самарской области.

По результатам проверки в отношении главы управления автодорог было возбуждено дело об административном правонарушении. Директора привлекли к административной ответственности и обязали выплатить штраф в размере 3 тысяч рублей.

Помимо этого, сейчас прокуратура города уже подготовила исковое заявление в Арбитражный суд региона о признании сделки недействительной.

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