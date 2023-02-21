Двух фермеров из Самарской области осудили за хищение гранта на развитие сельского хозяйства

Фермерским хозяйством по условиями гранта мужчины заниматься не собирались. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самарской области два фермера попали под уголовную ответственность за хищение гранта на развитие сельского хозяйства. Теперь они отправятся в колонию общего режима.

— Жители Приволжского района подготовили и направили в министерство сельского хозяйства и продовольствия региона фиктивные документы на получение из областного бюджета гранта, — рассказали в прокуратуре Самарской области.

Сумма полученных денежных средств составила 3 миллиона рублей. При этом фермерским хозяйством по условиями гранта мужчины заниматься не собирались, а деньги хотели потратить на другие цели.

Суд признал жителей региона виновными в мошенничестве. Одному из мужчин назначили лишение свободы на 4 года, а другому – на два. Отбывать наказание они будут в колонии общего режима. Приговор в законную силу пока не вступил.

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