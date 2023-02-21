Урок мужества провели для учащихся Самарского кадетского корпуса МВД России

Кадеты узнали об истории возникновения патрульно-постовой службы полиции Фото: ГУ МВД России по Самарской области

В Самарском кадетском корпусе МВД России прошел урок мужества. Он был посвящен истории становления и развития ППС полиции. Мероприятие провели представители совета ветеранов ОВД и ВВ по Самарской области.

Так, подполковник милиции в отставке Сергей Коровяковский рассказал кадетам, как появилась патрульно-постовая служба - крупнейшее строевое полицейские подразделение. Также он поведал, в чем заключаются ее основные задачи. Учащиеся узнали о сложностях, с которыми ежедневно приходится сталкиваться сотрудникам полиции. Кроме того, Сергей Коровяковский привел примеры подвигов сотрудников ППС.

Урок мужества прошел в формате диалога. Ветеран ОВД ответил на все вопросы, которые задали кадеты. Учащиеся остались под впечатлением от встречи с ним. Для них это было действительно интересное и познавательное мероприятие.

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