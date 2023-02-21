В минздраве Самарской области рассказали о нынешней ситуации с распространением коронавируса

По словам врача, серьезной ситуации прошлых годов уже не должно быть. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Первый заместитель министра здравоохранения Самарской области Сергей Вдовенко рассказал о нынешней ситуации с распространением коронавируса. Об этом сообщает ГТРК «Самара».

— Теперь точно известно, что Covid-19 является сезонным заболеванием, как и любое ОРВИ. Регулярно снижается иммунная прослойка и возникают новые штаммы, с которыми организм пока не научился справляться, — отметил Сергей Вдовенко.

Заболеваемость ОРВИ начала расти с середины января, а с начала февраля добавился еще и рост коронавируса. Так, сегодня выявлено уже 770 случаев Covid-19. По словам врача, серьезной ситуации прошлых годов уже не должно быть. Медики стараются отходить от жестких ограничительных мер и использовать методы профилактики и лечения.

Также жителям региона все еще рекомендуется носить маски в местах большого скопления народа и на массовых мероприятиях. Сергей Вдовенко уверяет, ожидать введения масочного режима, кроме как в медучреждениях, не стоит.

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