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НовостиОбщество22 февраля 2023 5:18

В Самаре пройдет фестиваль поттероманов

Почувствовать себя волшебником сможет любой самарец
Жанна ВАЛЮТИНА
Фото: Предоставлено ТРК «Космопорт»

Фото: Предоставлено ТРК «Космопорт»

25 февраля с 16:00 до 19:00 в торгово-развлекательном комплексе «Космопорт» пройдет «Фестиваль поттероманов». На это время центральный атриум комплекса превратится в место сбора волшебников. Здесь будут работать магические станции: уроки волшебства, гадание, ярмарка чудес, распределительная шляпа. Также каждый желающий сможет сделать себе волшебное аэротату и сразиться с тем, чье имя нельзя называть. В мероприятии могут участвовать и взрослые, и дети.

Посетить мероприятие может любой желающий.