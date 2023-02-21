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НовостиСпорт21 февраля 2023 11:23

Международные гроссмейстеры сыграют в шашки с болельщиками «Крыльев Советов» 23 февраля 2023 года

Сеанс одновременной игры будет предшествовать матчу «Крылья Советов» - «Динамо»
Евгений ЕГОРОВ
Болельщики "Крыльев" смогут сразиться с международными гроссмейстерами. Фото: ПФК "Крылья Советов"

Болельщики "Крыльев" смогут сразиться с международными гроссмейстерами. Фото: ПФК "Крылья Советов"

23 февраля 2023 года международные гроссмейстеры по шашкам проведут сеанс одновременной игры против болельщиков «Крыльев Советов». Мероприятие состоится на стадионе «Солидарность Арена» в преддверии матча Кубка России по футболу «Крылья Советов» - «Динамо».

- Против болельщиков сыграют заслуженный мастер спорта, международный гроссмейстер, чемпион России, чемпион Европы, чемпион мира Олег Дашков, мастер спорта, чемпион мира в командном зачете, серебряный призер чемпионата мира Вадим Дашков, действующий чемпион мира и обладатель Кубка Самарской области, чемпион России в командном зачете Алексей Захаров, трехкратный чемпион мира в командном зачете Фахрутдин Канюкаев, - рассказали в пресс-службе «Крыльев Советов».

Сеанс одновременной игры стартует в 14.30 в зоне гостеприимства «Солидарность Арены» (сектор А403). Стартовый свисток футбольного матча прозвучит в 16 часов.