Мужчины смогут покататься на колесе обозрения за полцены в Самаре в День защитника Отечества

Самарцы смогут полюбоваться городом с высоты птичьего полета Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В четверг, 23 февраля 2023 года, посетителей парка имени Юрия Гагарина в Самаре ждет сюрприз. В честь Дня защитника Отечества там проведут специальную акцию для мужчин.

— В парке Гагарина 23 февраля пройдет акция для мужчин. Они смогут прокатиться на колесе обозрения за полцены — со скидкой в 50%, — рассказали «КП-Самара» в МАУ «Парки Самары».

В выходные, 25 и 26 февраля 2023 года, в парке Гагарина пройдет похожая акция. Для семей с детьми билет на аттракцион будет стоить всего 500 рублей.

Напомним, ранее стало известно, что в парках Самары в этом году не будут проводить масленичных гуляний. Однако в праздничную неделю там по-прежнему будут работать точки стритфуда, каток и пункты проката коньков.

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