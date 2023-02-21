Сильный снег обрушится на Самарскую область днем 22 февраля 2023 года

Самарцам рекомендуют не выходить завтра из дома и не садиться за руль Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самарской области объявили желтый уровень опасности. В среду, 22 февраля 2023 года, регион окажется во власти сильного снега. Без особой надобности завтра из дома лучше не выходить. От поездок на личном авто тоже стоит воздержаться.

- Днем 22 февраля 2023 года местами по Самарской области ожидается сильный снег. Возможно ухудшение видимости до 500-1000 метров. На дорогах снежные заносы, - сообщили в Приволжском УГМС.

По прогнозам синоптиков, завтра в регионе будет дуть северо-западный ветер. Его скорость составит 7-12 м/с. Температура воздуха будет держаться в пределах -3...-8 градусов. В ночь на четверг, 23 февраля 2023 года, возможно ухудшение погоды. Регион может накрыть метель. Местами порывы ветра достигнут 15-20 м/с. Столбик термометра опустится до -9...-14 градусов.

ГУ МЧС по Самарской области призывает жителей быть внимательнее и осторожнее.

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