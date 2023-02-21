Александр Зуев снова стал игроком «Крыльев Советов»

Александр Зуев будет играть в "Крыльях" под 29-м номером. Фото: ПФК "Крылья Советов"

Полузащитник Александр Зуев и футбольный клуб «Крылья Советов» официально оформили отношения. Футболист заключил контракт, который будет действовать всего несколько месяцев, до завершения сезона 2022/2023.

- Александр Зуев – это достаточно опытный по меркам чемпионата и нашей команды футболист. При этом ему всего 26 лет. Мы хорошо знакомы с его способностями, знаем, что он может прогрессировать в нашей команде. После ухода Данила Липового нам потребовался игрок на фланг полузащиты, учитывая большое количество матчей, которое нам предстоит сыграть. Верим, что Александр поможет нашей команде, - прокомментировал подписание контракта главный тренер «Крыльев» Игорь Осинькин на официальном сайте клуба.

Зуев уже выступал за «Крылья» в сезоне 2016/2017, также в течение весенней части чемпионата. В нынешний заход он будет выступать в самарской команде под номером 29.

Еще три новичка «Крыльев» - Бенхамин Гарре, Владимир Писарский и Николай Рассказов — встретятся 21 февраля с болельщиками в ТРК «Космопорт».