Дополнительный транспорт подадут после матча «Крылья Советов» - «Динамо» в Самаре

Работу общественного транспорта усилят в Самаре 23 февраля 2023 года Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В четверг, 23 февраля 2023 года, на стадионе «Солидарность Арена» в Самаре в 16:00 пройдет матч «Крылья Советов» - «Динамо». В связи с этим в городе усилят работу общественного транспорта. После окончания игры всех болельщиков развезут на дополнительных автобусах и трамваях. Об этом сообщает пресс-служба администрации областной столицы.

Так, трамваи №№ 11 и 12 будут ждать пассажиров на конечной остановке «Самара Арена». На установку «Ул. Алма-Атинская» подадут автобусы №№ 1, 34, 41 и 67. Они поедут в сторону проспекта Кирова. На остановке «Ул. Дальняя» можно будет сесть на автобусы № 1 и 67. Они проследуют в направлении поселков Мехзавод, Управленческий, Красная Глинка и микрорайона Крутые Ключи.

Отметим, в день матча автомобилисты смогут свободно передвигаться по дорогам в районе стадиона «Солидарность Арена». Перекрывать движение там не планируют.

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