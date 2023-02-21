Легковушки засыпало зерном: большегруз перевернулся на парковке магазина в Самарской области

Очевидцы сообщают, что в результате происшествия пострадали легковые автомобили

Днем во вторник, 21 февраля 2023 года, в Сергиевском районе произошло необычное ДТП. Большегруз опрокинулся набок прямо на парковке магазина. Информацией поделились местные жители.

Все произошло на парковке супермаркета «Пятерочка» на улице Карла Маркса в селе Сергиевск. Очевидцы сообщают, что КАМАЗ рухнул на один бок, попутно задев около пяти легковых автомобилей. При этом большегруз был загружен зерном, которое высыпалось на проезжую часть и засыпало другие машины.

- Насколько известно, у водителя лопнуло колесо, когда он вошел в поворот, - делятся версиями очевидцы.

Известно, что на месте происшествия работали сотрудники МЧС и полицейские. Причина ДТП в настоящий момент остается неизвестной, как и информация о пострадавших.

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