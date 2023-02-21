Акция «Письмо солдату» пройдет 23 февраля перед матчем «Крылья Советов» - «Динамо»

Рисунки и письма солдатам можно будет написать на стадионе или принести с собой. Фото: ПФК "Крылья Советов"
23 февраля 2023 года на стадионе «Солидарность Арена» перед матчем Кубка России по футболу между «Крыльями Советов» и московским «Динамо» пройдет акция «Письмо солдату». Написать письмо со словами поддержки военнослужащих, нарисовать рисунок приглашаются болельщики с детьми и все желающие.
- Письма и рисунки также можно написать заранее и принести на стадион, - сообщили в пресс-службе «Крыльев Советов».
Мероприятие пройдет в зоне гостеприимства стадиона (сектор А403) с 14.00 до 15.30.
Кроме того, в зоне гостеприимства перед футбольным матчем пройдет сеанс одновременной игры в шашки с участием международных гроссмейстеров.
В день матча 23 февраля к стадиону «Солидарность Арена» подадут дополнительный общественный транспорт.