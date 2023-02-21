Появились подробности ДТП с перевернувшимся КАМАЗом на парковке магазина под Самарой

В момент ДТП большегруз был загружен зерном. Фото: vk.com/trk_raduga3

Стали известны подробности необычного ДТП, которое произошло 21 февраля в Сергиевском районе. Там опрокинулся груженый зерном КАМАЗ. Происшествие случилось в 15:00 прямо на парковке супермаркета «Пятерочка» в селе Сергиевск.

– По предварительной информации, 31-летний водитель КАМАЗа допустил опрокидывание автомашины. В результате чего 5 автомашин получили механические повреждения, – рассказали «КП-Самара» в ГУ МВД по Самарской области.

Очевидцы сообщали, что другие автомобили оказались засыпаны зерном. Некоторые машины пришлось откапывать.

На месте ДТП сейчас работают сотрудники Госавтоинспекции. Они оградили место происшествия, обеспечили беспрепятственный проезд других транспортных средств. Полицейские продолжают устанавливать все обстоятельства произошедшего.

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