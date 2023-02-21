Самарские диггеры рассказали о складе взрывчатых веществ в Сокских штольнях

Диггеры нашли и раскопали склад в Сокских штольнях в 2009 году Фото: Анастасия ФИЛАТОВА

Самарские диггеры рассказали о необычной находке в Сокских штольнях. Там обнаружили склад аммонала — разновидность промышленных взрывчатых веществ. С помощью него вели добычу известняка в советские годы.

— Особый подземный склад возвели у подножия горы. После окончания разработки известняка в штольнях в 1960-х годах его забутовали (засыпали). Однако в 2009 году местные диггеры нашли его и раскопали, — поделились создатели дзен-канала Samdig.

В настоящее время вход на склад представляет собой мелкое дупло из воздуховода. Он почти не заметен. Самостоятельно найти лаз очень трудно. Само хранилище состоит из мелкой сети коридоров, защищенных толстым бетоном, и небольших комнат по краям. Сейчас внутри почти ничего нет, только остатки вентиляции. Вандалы до объекта не добрались — стены не разрисованы, мусора нет.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Узнавайте новости первыми, подпишитесь на наш телеграм-канал

Обсуждаем новости в нашем канале ВК. Подписывайтесь и оставайтесь на связи

Хотите больше историй и видео? Подпишитесь на наш дзен-канал