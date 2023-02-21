Звезды футбола привезут в Жигулевск Кубок России 26 февраля

Кубок России будет гостить в Жигулевске 26 февраля. Фото: ПФК "Крылья Советов"

Сфотографироваться с Кубком России и взять автограф у легенд футбола смогут болельщики в Жигулевске 26 февраля 2023 года на стадионе «Кристалл». Мероприятие будет предшествовать матчу между тольяттинским «Акроном» и московским «Торпедо».

- Экс-футболисты сборной России Роман Широков, Владимир Быстров и Алексей Игонин, а также звезда медийного футбола и команды «Амкал» Алексей Гасилин приедут к нам в гости и привезут с собой трофей, - сообщает пресс-служба «Акрона».

Для прохода в фотозону необходимо будет иметь билет на футбольный матч.

Четвертьфинал Кубка России будет проводиться в Жигулевске впервые в истории. Также впервые на матче с участием «Акрона» в судействе будет использоваться система видеоповторов.