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НовостиСпорт21 февраля 2023 12:56

Звезды футбола привезут в Жигулевск Кубок России 26 февраля

Сфотографироваться с престижным трофеем можно будет на стадионе «Кристалл»
Евгений ЕГОРОВ
Кубок России будет гостить в Жигулевске 26 февраля. Фото: ПФК "Крылья Советов"

Кубок России будет гостить в Жигулевске 26 февраля. Фото: ПФК "Крылья Советов"

Сфотографироваться с Кубком России и взять автограф у легенд футбола смогут болельщики в Жигулевске 26 февраля 2023 года на стадионе «Кристалл». Мероприятие будет предшествовать матчу между тольяттинским «Акроном» и московским «Торпедо».

- Экс-футболисты сборной России Роман Широков, Владимир Быстров и Алексей Игонин, а также звезда медийного футбола и команды «Амкал» Алексей Гасилин приедут к нам в гости и привезут с собой трофей, - сообщает пресс-служба «Акрона».

Для прохода в фотозону необходимо будет иметь билет на футбольный матч.

Четвертьфинал Кубка России будет проводиться в Жигулевске впервые в истории. Также впервые на матче с участием «Акрона» в судействе будет использоваться система видеоповторов.