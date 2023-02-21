Самара
ТольяттиВидеоФотоСпецоперацияПолитикаCovid-19 в СамареОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыАфишаПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПКоллекции КПРекламаОбъявленияКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Самара
ТольяттиВидеоФотоСпецоперацияПолитикаCovid-19 в СамареОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыАфишаПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПКоллекции КПРекламаОбъявленияКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Самара
-5°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество21 февраля 2023 13:23

Самарское УФАС включило подрядчика в РНП за срыв поставок запчастей для «Почты России»

Компания должна была предоставить запчасти для УАЗа, но отказалась от договора
Валентина ПОЛИКАРПОВА
Позицию антимонопольной службы поддержали три судебные инстанции. Фото: samara.fas.gov.ru

Позицию антимонопольной службы поддержали три судебные инстанции. Фото: samara.fas.gov.ru

Самарское УФАС включило ООО «НАДЕЖНЫЕ ДЕТАЛИ» в Реестр недобросовестных поставщиков (РНП) за срыв поставок для нужд «Почты России». Компания должна была предоставить автозапчасти, но отказалась от договора. Информацию сообщили в антимонопольной службе региона.

Фирма выиграла аукцион на поставку автозапчастей для автомобилей марки УАЗ для нужд УФПС Республики Башкортостан в конце 2021 года. В феврале 2022 года заказчик направил договор на подписание, но компания ответила отказом. Как пояснили в ООО «НАДЕЖНЫЕ ДЕТАЛИ», компания отказалась от соглашения, поскольку к моменту его подписания завод-изготовитель повысил отпускные цены. Из-за этого заключение договора стало невозможным.

В результате УФАС Самарской области включило компанию в РНП. 14 февраля Арбитражный суд Поволжского округа оставил решение в силе. Позицию также поддержали две другие инстанции.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Узнавайте новости первыми, подпишитесь на наш телеграм-канал.

Обсуждаем новости в нашем канале ВК. Подписывайтесь и оставайтесь на связи.

Хотите больше историй и видео? Подпишитесь на наш дзен-канал.