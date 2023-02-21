Коммунальщикам поручили усилить уборку снега в Самаре 21 февраля 2023 года

Сегодня днем с последствиями непогоды борются 3 343 уборщика и 280 единиц техники Фото: администрация Самары

Во вторник, 21 февраля 2023 года, коммунальным службам Самары поручили усилить уборку снега. В течение дня они должны устранить ранее выявленные недочеты и подготовиться к вечерней проверке. Такую задачу поставил первый заместитель главы города Владимир Василенко.

По данным администрации Самары, сегодня днем расчисткой улиц и вывозом снега занимаются 3 343 уборщика, в том числе дворники, и 280 единиц техники. Им поручили уделить особое внимание дорогам с интенсивным движением, а также участкам, где проходят маршруты общественного транспорта. Кроме того, коммунальщики должны усилить работы по уборке подъездов к больницам, поликлиникам, школам, детсадам, другим соцобъектам, въездов на внутриквартальные территории.

Также в городе продолжается расчистка кровель домов от снега и наледи. Жителям напоминают, что личные авто следует ставить на удалении от крыш и балконов — не ближе 5 метров. Кроме того, коммунальщики продолжают обработку пешеходных зон противогололедными средствами — песчано-соляной смесью, реагентом «Бионорд», галитом (каменная соль). За сутки специалисты использовали 337 тонн подобных материалов.

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