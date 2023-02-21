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НовостиОбщество21 февраля 2023 13:49

Самарцы должны предоставить уведомления об исчисленных суммах налогов до 27 февраля 2023 года

Уплатить их необходимо не позднее 28 февраля
Полина КАРПОВА
За срыв сроков будут начислены пени

За срыв сроков будут начислены пени

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

У жителей Самарской области осталась неделя, чтобы предоставить уведомления об исчисленных суммах налогов. Сделать это нужно не позднее 27 февраля 2023 года, с учетом нерабочих и праздничных дней.

В этот срок нужно предоставить уведомления об исчисленных суммах следующих видов налогов: по НДФЛ налоговым агентам с выплат работникам, произведенным в период с 23.01.2023 по 22.02.2023; по имущественным налогам организаций за 2022 год; по страховым взносам за январь 2023 года. Срок оплаты – не позднее 28 февраля.

Уведомления можно предоставить в налоговой орган по ТКС или через личный кабинет. За срыв сроков предоставления и оплаты будут начислены пени.

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