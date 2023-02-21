Самарцы должны предоставить уведомления об исчисленных суммах налогов до 27 февраля 2023 года

За срыв сроков будут начислены пени Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

У жителей Самарской области осталась неделя, чтобы предоставить уведомления об исчисленных суммах налогов. Сделать это нужно не позднее 27 февраля 2023 года, с учетом нерабочих и праздничных дней.

В этот срок нужно предоставить уведомления об исчисленных суммах следующих видов налогов: по НДФЛ налоговым агентам с выплат работникам, произведенным в период с 23.01.2023 по 22.02.2023; по имущественным налогам организаций за 2022 год; по страховым взносам за январь 2023 года. Срок оплаты – не позднее 28 февраля.

Уведомления можно предоставить в налоговой орган по ТКС или через личный кабинет. За срыв сроков предоставления и оплаты будут начислены пени.

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