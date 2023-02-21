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НовостиОбщество21 февраля 2023 14:32

Стало известно, как жители Самары отметят День защитника Отечества в 2023 году

В городе пройдут концерты и торжественные церемонии
Валентина ПОЛИКАРПОВА
Программа растянется на два дня

Программа растянется на два дня

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В этом году жители Самары будут праздновать День защитника Отечества в течение двух дней – 22 и 23 февраля 2023 года. Горожан ждет насыщенная программа. Об этом сообщили в региональном правительстве.

В среду, 22 февраля, на площади Куйбышева состоится митинг-концерт «Слава защитникам Отечества!». Он начнется в 15:00. А перед этим, в 14:30, здесь же начнет работать фотовыставка «Герои и подвиги», а также пройдут патриотические акции.

В четверг, 23 февраля, на площади Славы пройдет церемония возложения цветов к Вечному огню и горельефу «Скорбящей Матери-Родине». Начало – в 11:00. А в 21:00 на 1-й очереди набережной состоится праздничный артиллерийский салют.

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