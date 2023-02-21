Дмитрий Азаров прокомментировал послание президента РФ Федеральному собранию

Церемония прошла в московском Гостином дворе. Фото: www.kremlin.ru

Во вторник, 21 февраля 2023 года, президент Владимир Путин выступил с посланием к Федеральному собранию. Церемония прошла в московском гостином дворе. Участие в ней приняли представители Самарской области: губернатор Дмитрий Азаров, председатель губернской думы Геннадий Котельников, председатель Общественной палаты Виктор Сойфер и мэр Самары Елена Лапушкина.

В своем выступлении глава государства уделил особое внимание спецоперации, поддержке военных и их семей. Он предложил создать государственный фонд, который будет оказывать поддержку родственникам погибших бойцов и ветеранам СВО. Самарская область уже начала работу в этом направлении. В регионе начинает действовать программа «Возвращение», в рамках которой военнослужащие смогут получить льготы, пройти реабилитацию, лечение и др. К концу 1-го квартала 2023 года сервис «Возвращение» будет запущен на Госуслугах.

– Масштабный проект «Возвращение», который мы на территории региона реализуем, уже получил и одобрение, и поддержку президента. И благодаря Владимиру Владимировичу Путину за его прямое поручение – наш проект рекомендован сегодня для тиражирования на всей территории РФ, – поделился Дмитрий Азаров.

Отдельный блок выступления был посвящен экономике страны. В частности, было отмечено, что инфраструктура регионов получит мощный импульс к развитию, в том числе – за счет бюджетных инфраструктурных кредитов. Кроме того, президент отметил и социальное развитие.

– Для меня это особенно было важно, и как для гражданина, и как для председателя Комиссии Госсовета по культуре. Я знаю, что именно наши культурные ценности мы защищаем сегодня от агрессии, от навязывания нам чужой воли и чужой идеологии, – подчеркнул Дмитрий Азаров.

Он также добавил, что дополнительные меры поддержки, в том числе, индексация МРОТ, будут по-прежнему развиваться в Самарской области.