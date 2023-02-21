В Самаре отправили под суд более 20 участников наркобанды

Организаторами выступили четверо жителей областной столицы Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

В Самаре будут судить 21 участника наркобанды. Их подозревают в незаконном сбыте наркотиков. Информацию сообщили в прокуратуре Самарской области.

Следствие полагает, что преступное сообщество было создано в 2015 году. Его организаторами выступили четверо судимых самарцев. В течение четырех лет, до 2019 года, в состав группы вошли еще 17 участников. Они занимались сбытом наркотиков на территории Самарской и Оренбургской областей.

Позднее их задержали оперативники. Во время следствия у обвиняемых изъяли 250 грамм героина и более 40 граммов карфентанила.

В ближайшее время все участники сообщества предстанут перед судом по обвинению в незаконном сбыте наркотических средств в значительном и крупном размерах и покушении на сбыт наркотиков. Материалы уже переданы на рассмотрение.

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