Союз российских пивоваров обратился в Росалкогольрегулирование с просьбой пресечь практику производства «пива» за три дня

Между локальными и транснациональными пивоварами разгорается новый конфликт. Союз российских пивоваров (СРП) просит регулятора пресечь практику выпуска на рынок пива, которое глобальные игроки производят по технологиям ускоренного пивоварения для увеличения объемов с экономией затрат. Транснациональные компании же уверяют, что соблюдают все сроки производства, об этом пишет «Ъ».

Как сообщает «Ъ» СРП обратился к руководителю Росалкогольрегулирования Игорю Алешину с просьбой вмешаться в практику выпуска пива, срок приготовления которого меньше нормативных показателей. Копия письма председателя совета СРП Даниила Бримана от 20 февраля есть у “Ъ”. В Росалкогольрегулировании подтвердили получение обращения.

Как пишет господин Бриман, а также об этом сообщает «Ъ», в феврале представитель AB InBev Efes (бренды Velkopopovicky Kozel, «Сибирская корона», «Клинское» и др.) заявил на одном из совещаний в Госдуме, что в портфеле компании в стране есть пиво, которое варится за три дня.

Хотя в приказе Росалкогольрегулирования о порядке расчета мощности минимальный срок производства для пивоваров установлен в 6,5–18 суток в зависимости от оборудования.

По сообщению «Ъ»: «Заявление AB InBev Efes может быть первым публичным признанием использования транснациональными компаниями в России технологий ускоренного пивоварения, говорится в письме СРП. Там считают, что речь идет о применении высокоактивных ферментных препаратов и катализаторов. Объем производства с помощью таких технологий можно увеличить в разы, а себестоимость будет значительно ниже, чем у пива, которое варится стандартные 14 дней, говорится в обращении. В СРП указывают, что присутствие на рынке пивной продукции, изготавливаемой за три дня,— главная причина «демпинга» на российском рынке. Объединение предлагает закрепить для выпускаемого по ускоренным технологиям пива категорию «слабоалкогольный зерновой напиток», а также установить для него более высокую ставку акцизов, чем на пиво и пивные напитки». Полную версию статьи можно прочитать здесь на сайте «Ъ».