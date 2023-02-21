Эдуард Харченко прокомментировал послание президента РФ Владимира Путина

Владимир Путин выступил с обращением к Федеральному собранию во вторник, 21 февраля. Фото: www.kremlin.ru

Во вторник, 21 февраля 2023 года, президент Владимир Путин выступил с посланием к Федеральному собранию. В своем выступлении он уделил особое внимание развитию предпринимательства. Уполномоченный по защите прав предпринимателей в Самарской области Эдуард Харченко отметил, что слова главы государства обнадежили предпринимателей по всей стране.

– Президент сказал, что уже сегодня нужно перестраивать логистические цепочки, смотреть в сторону дружественных стран, выстраивать с ними взаимоотношения и, конечно, строить нашу экономику. И те процессы, которые будут связаны с этими странами, позволят нашему бизнесу развиваться в дальнейшем, – подчеркнул Эдуард Харченко.

Он также отметил важность поддержки, которую государство оказывает предпринимателям сейчас и будет оказывать в дальнейшем.

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