Житель Тольятти инсценировал угон собственной иномарки, чтобы получить страховку

Получить страховку автомобилист не успел – машину нашли полицейские Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Житель Тольятти придумал необычный способ заработка. Он заявил в полицию об угоне своего автомобиля, чтобы получить выплату по страховке. Правда, вместо денег мужчина получил уголовное дело. Подробности сообщили в региональной прокуратуре.

Следствие установило, что 42-летний мужчина сговорился с неизвестными и за вознаграждение купил «Тойота Hilux». После покупки он оформил полисы ОСАГО и КАСКО. А в феврале 2021 года владелец иномарки заявил в полицию, что автомобиль был угнан. На деле же мужчине помогали сообщники – они перегнали машину в другое место.

Владелец авто сообщил о страховом случае в компанию. Ему должны были выплатить 1,7 млн. рублей, но для этого требовалось процессуальное решение по делу о хищении. В итоге предприимчивый тольяттинец так и не смог получить деньги: оперативники нашли иномарку и раскрыли план ее хозяина.

В отношении мужчины возбудили уголовное дело по статьям 159.5 УК РФ «Мошенничество в сфере страхования», 306 УК РФ «Ложный донос», 307 УК РФ «Заведомо ложные показания». Суд приговорил его к 2 годам и 1 месяцу лишения свободы условно.

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