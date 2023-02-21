Председатель Самарской Губдумы поделился впечатлениями от послания президента РФ Владимира Путина

Геннадий Котельников уверен, что россияне выйдут из текущей ситуации победителями

Во вторник, 21 февраля, президент РФ Владимир Путин обратился с посланием к Федеральному собранию. На церемонии присутствовали представители Самарской области, в том числе – председатель губернской думы Геннадий Котельников. Он отметил, что выступление произвело на него неизгладимое впечатление.

– Реакция зала была однозначной и цельной – понимающая и поддерживающая позицию президента. Впечатление мощнейшее. Подкупала категоричность в словах главы государства, когда он давал характеристику так называемому коллективному Западу, – поделился Геннадий Котельников.

Он также выразил уверенность, что россияне одержат победу. И хорошим подспорьем в этом станут меры поддержки, которые получат участники СВО, их семьи и высокопрофильные специалисты.

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