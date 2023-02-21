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НовостиОбщество21 февраля 2023 17:26

Председатель Самарской Губдумы поделился впечатлениями от послания президента РФ Владимира Путина

Он отметил, что во время выступления главы государства зал аплодировал десятки раз
Полина КАРПОВА
Геннадий Котельников уверен, что россияне выйдут из текущей ситуации победителями

Геннадий Котельников уверен, что россияне выйдут из текущей ситуации победителями

Во вторник, 21 февраля, президент РФ Владимир Путин обратился с посланием к Федеральному собранию. На церемонии присутствовали представители Самарской области, в том числе – председатель губернской думы Геннадий Котельников. Он отметил, что выступление произвело на него неизгладимое впечатление.

– Реакция зала была однозначной и цельной – понимающая и поддерживающая позицию президента. Впечатление мощнейшее. Подкупала категоричность в словах главы государства, когда он давал характеристику так называемому коллективному Западу, – поделился Геннадий Котельников.

Он также выразил уверенность, что россияне одержат победу. И хорошим подспорьем в этом станут меры поддержки, которые получат участники СВО, их семьи и высокопрофильные специалисты.

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