В Самаре помощница по хозяйству украла деньги у хозяйки квартиры

Злоумышленникам удалось вынести 190 тысяч рублей Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Жительница Самары осталась без накоплений, доверившись своей помощнице по хозяйству. Последняя смекнула, что у хозяйки квартиры есть крупная сумма, и решила украсть деньги. Информацию сообщили в региональной прокуратуре.

Суд установил, что помощница познакомилась с мужчиной и рассказала ему, что хозяйка хранит дома деньги. Она передала сообщнику ключ, который перед этим забрала из квартиры. Мужчина, в свою очередь, забрался в дом и забрал 190 тысяч рублей. Часть из них он передал знакомой, а после исчез. Сейчас его ищут оперативники.

А самарчанке уже вынесли приговор. Суд признал ее виновной в краже с незаконным проникновением в жилище и приговорил к 2 годам лишения свободы условно.

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