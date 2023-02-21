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НовостиПроисшествия21 февраля 2023 17:42

В Самаре помощница по хозяйству украла деньги у хозяйки квартиры

Женщине помогал сообщник, которому она передала запасной ключ
Валентина ПОЛИКАРПОВА
Злоумышленникам удалось вынести 190 тысяч рублей

Злоумышленникам удалось вынести 190 тысяч рублей

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Жительница Самары осталась без накоплений, доверившись своей помощнице по хозяйству. Последняя смекнула, что у хозяйки квартиры есть крупная сумма, и решила украсть деньги. Информацию сообщили в региональной прокуратуре.

Суд установил, что помощница познакомилась с мужчиной и рассказала ему, что хозяйка хранит дома деньги. Она передала сообщнику ключ, который перед этим забрала из квартиры. Мужчина, в свою очередь, забрался в дом и забрал 190 тысяч рублей. Часть из них он передал знакомой, а после исчез. Сейчас его ищут оперативники.

А самарчанке уже вынесли приговор. Суд признал ее виновной в краже с незаконным проникновением в жилище и приговорил к 2 годам лишения свободы условно.

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