Самарские общественники: созданный в регионе институт кураторства будет масштабирован по всей России

Владимир Путин выступил с посланием 21 февраля 2023 года. Фото: www.kremlin.ru

В России планируется создание фонда помощи семьям погибших участников СВО и ветеранам спецоперации. Об этом сообщил президент РФ Владимир Путин во время послания к Федеральному собранию.

Самарская область уже работает в этом направлении – в регионе создана программа «Возвращение», в рамках которой бойцы получат поддержку. Глава региона Дмитрий Азаров утвердил план, который включает в себя помощь в оформлении льгот, переобучении и трудоустройстве, комплексное лечение и реабилитацию, организацию отдыха и свободного времени.

– Руководство Самарской области проявило дальновидность в том, что у нас определены конкретные проекты, вплоть до финансирования и назначения ответственных людей. Эффективность работы можно увидеть на каждом ее этапе, – заявил член Общественной палаты РФ Павел Покровский.

Напомним, президент уже оценил проект и поручил распространить опыт Самарской области по всей стране.

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