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НовостиСпорт21 февраля 2023 18:17

Черный кот прервал матч «Акрона» с «Сочи» в Турции

После появления животного тольяттинцы трижды пропустили от южан
Евгений ЕГОРОВ
Тольяттинцы уступили ФК "Сочи" после появления черного кота. Фото: ФК "Сочи"

Тольяттинцы уступили ФК "Сочи" после появления черного кота. Фото: ФК "Сочи"

21 февраля 2023 года тольяттинский «Акрон» провел два заключительных контрольных матча на турецком сборе. Встречи проходили в закрытом режиме, и подробности о них на официальных клубных ресурсах соперников минимальны.

В утреннем слоте «Акрон» встречался со второй командой московского «Динамо». Поединок завершился вничью — 1:1.

Вечером соперником тольяттинской команды был коллектив премьер-лиги ФК «Сочи». О первом тайме этой встречи известно только то, что игра останавливалась из-за того, что на поле выбежал черный кот.

После перерыва за небольшое время сочинцы трижды поразили ворота тольяттинцев. «Акрон» один мяч отыграл с пенальти.

На этом программа подготовки к возобновлению сезона в Турции для «Акрона» закончена. Команда возвращается в Тольятти и 26 февраля в Жигулевске в четвертьфинале Кубка России встретится с московским «Торпедо». Перед матчем болельщики смогут сфотографироваться с Кубком России.