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НовостиПроисшествия22 февраля 2023 4:02

Жителя Тольятти будут судить за создание наркопритона в своей квартире

Мужчина готовил дома наркотики и предоставлял жилье наркозависимым
Валентина ПОЛИКАРПОВА
Уголовное дело уже направлено в суд

Уголовное дело уже направлено в суд

Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

Житель Тольятти попал под уголовное дело за создание наркопритона. Он открыл его в собственной квартире. Информацию сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры.

Следствие полагает, что 40-летний мужчина изготовил у себя дома наркотик дезоморфин и пускал в квартиру наркозависимых, которые употребляли там запрещенные вещества. Эта деятельность продолжалась с декабря 2022 года по январь 2023 года. После тольяттинца задержали оперативники.

В отношении него возбуждены уголовные дела по ч.2 ст. 228 УК РФ «Незаконное изготовление и хранение наркотических средств в крупном размере» и ч.1 ст. 232 УК РФ «Систематическое предоставление помещения для потребления наркотических средств». Материалы уже переданы в суд.

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