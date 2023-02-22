Служебная собака помогла найти героин в досматриваемом автомобиле в Самарской области

По словам мужчин, они купили наркотики через интернет для распространения их в тайниках. Фото: ГУ МВД России по Самарской области

В Тольятти служебная собака помогла полицейским обнаружить героин в остановленном автомобиле. Она сигнальным обозначением указала на наличие в досматриваемой машине наркотика.

— На контрольно-пропускном пункте «Рубеж» была остановлена для проверки документов KIA RIO. В машине находились безработные ранее судимые 35-летний и 39-летний жители, — рассказали в ГУ МВД по Самарской области.

Мужчины начали заметно нервничать, невпопад шутить и пытались побыстрее завершить общение с полицейскими. Тогда на место привели служебную собаку, благодаря ей наркотики были найдены за бардачком в панели.

Оттуда изъяли два полиэтиленовых пакета с порошкообразным веществом, и еще колбу с таким же порошком из одежды пассажира. Экспертиза показала, что это героин массой свыше 234 грамм, что относится к крупному размеру.

По словам мужчин, они купили наркотики через интернет, чтобы распространять их в тайниках-закладках на территории Самарской области. В настоящий момент возбуждено уголовное дело, а жители Тольятти заключены под стражу.