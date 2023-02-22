Две самарчанки перевели мошенникам почти полмиллиона рублей в Самарской области

Позже они поняли, что их обманули и обратились за помощью в полицию. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Две жительницы Самары, парикмахер и директор одной из компаний города, стали жертвами мошенников. Так они вместе лишились почти полумиллиона рублей.

— Вечером женщинам позвонили с неизвестных номеров и сообщили о том, что аферисты пытаются оформить на них кредиты. Одной из них предложили взять кредит, а другой – перевести сбережения на безопасный счет, — рассказали в ГУ МВД по Самарской области.

Местные жительницы поверили собеседнику и выполнили все по инструкции звонивших. В обоих случаях после перевода денег на продиктованные счета, незнакомцы прекратили разговор и перестали выходить на связь.

Так женщина-парикмахер оформила кредит и перевела 276 тысяч рублей, а директор фирмы отдала свои сбережения на сумму 157 тысяч рублей. Позже они поняли, что их обманули и обратились за помощью в полицию. Возбуждены уголовные дела.

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