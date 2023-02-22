Оперативники закрыли 8 наркопритонов в Самарской области в феврале 2023 года

Полицейские изъяли 1,6 кг наркотиков Фото: ГУ МВД России по Самарской области

Полицейские ликвидировали 8 наркопритонов, расположенных на территории Самарской области. Таких результатов удалось достичь в рамках 1 этапа профилактического мероприятия «Притон 2023». Информацию сообщили в областном ГУ МВД.

Один из притонов находился на улице Победы в Тольятти. 36-летняя женщина, снимающая квартиру, регулярно предоставляла помещение наркозависимым. При задержании у нее обнаружили синтетический наркотик. Отмечается, что ранее женщина была судима.

Другой притон был обнаружен в поселке НПС «Дружба». Из квартиры 26-летнего местного жителя, ранее судимого за вандализм, изъяли фрагменты фольги, пластиковую трубку, медицинский шприц и др. Аналогичные предметы были найдены в квартире 34-летней самарчанки. Экспертиза показала, что на них есть остатки синтетического наркотика.

В отношении задержанных возбуждены уголовные дела. Расследование продолжается.

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