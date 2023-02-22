Под Самарой именинница пыталась убить возлюбленного, который отказался поздравить ее с днем рождения

Ранее нападавшая уже была судима за убийство приятеля Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Алексеевском районе празднование дня рождения едва не закончилось трагедией. Виновница торжества обиделась на своего сожителя и ударила его ножом. Подробности сообщили в ГУ МВД по Самарской области.

Пострадавший оказался 42-летним пастухом, работающим в одном из фермерских хозяйств. Он праздновал день рождения своей 46-летней возлюбленной. В какой-то момент женщина попросила поздравить ее, но мужчина отказался от тоста. Тогда она схватила нож и ударила сожителя в живот. Его доставили в больницу.

Полицейские вовремя успели задержать нападавшую. Когда они прибыли к ней домой, она уже собирала вещи, чтобы, по ее словам, уехать «далеко и надолго». Оказалось, что ранее женщина уже была судима за убийство приятеля.

В отношении нее возбудили уголовное дело по статье 111 УК РФ «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью». Именинница находится под стражей. Расследование продолжается.

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