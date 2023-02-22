На Самару обрушился мощный снегопад 22 февраля 2023 года

Утро водителей началось с откапывания машин Фото: Ольга НОВИКОВА

В среду, 22 февраля 2023 года, в Самарской области прошел сильный снегопад. Осадки были довольно обильными – дороги и тропинки полностью скрылись под снегом.

Из-за снегопада автомобилистам пришлось с утра вооружиться щетками. Машины сильно замело, они превратились в сугробы. На этом погодные сюрпризы не закончились. По данным областного ГУ МЧС, в течение дня видимость на дорогах может ухудшиться до 500-1000 метров. Возможны снежные заносы.

Отметим, что снежная погода задержится в Самарской области как минимум до 23 февраля. В День защитника Отечества в регионе ожидается сильный снегопад и метели. Погода при этом будет облачной, а порывы северо-западного ветра достигнут 7-12 метров в секунду. Температура воздуха составит -9, -14 градусов.

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