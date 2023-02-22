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НовостиОбщество22 февраля 2023 5:57

Елена Лапушкина рассказала о борьбе с последствиями снегопада в Самаре 22 февраля 2023 года

Службы приступили к очистке с ночи
Валентина ПОЛИКАРПОВА
Мэр велела усилить работу по обработке и расчистке улично-дорожной сети. Фото: t.me/e_lapushkina

Мэр велела усилить работу по обработке и расчистке улично-дорожной сети. Фото: t.me/e_lapushkina

В среду, 22 февраля 2023 года, в Самару пришел сильный снегопад. Службы с ночи приступили к расчистке улично-дорожной сети. К утру они привели в порядок ключевые городские дороги: улицы 22 Партсъезда, Гагарина, проспект Ленина, Тухачевского и другие. Об этом сообщила мэр Елена Лапушкина.

– Привычному движению все еще мешает наледь, которая остается под снегом на проезжей части и тротуарах. На утреннем совещании поставила задачу усилить противогололедную обработку и последующую очистку улично-дорожной сети, – рассказала глава Самары.

Осадки задержатся в регионе как минимум до завтра. Власти Самары отмечают, что работы по расчистке города продолжатся, несмотря на праздничные и нерабочие дни.

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