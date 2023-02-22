Самару сковали 9-балльные пробки утром 22 февраля 2023 года

Постоять пришлось и легковушкам, и общественному транспорту
Фото: Ольга НОВИКОВА
Утром в среду, 22 февраля 2023 года, в Самару пришел сильный снегопад. Его последствия оказались ожидаемыми: городские дороги сковали сильные пробки. Об этом сообщили автомобилисты.
По данным сервиса Яндекс.Пробки, заторы растянулись на несколько километров. Рано утром они достигли отметки в 9 баллов. К 10:00 ситуация не сильно изменились: сейчас на дорогах зафиксированы 8-балльные пробки.
Из-за снегопада в Самаре также произошло несколько ДТП. Очевидцы сообщают, что машины столкнулись на Заводском шоссе и на улице Ново-Садовой в районе ТЦ «МегаСити». А у одного из автомобилистов машина «закипела» посреди Московского шоссе.
Синоптики отмечают, что такая погода продержится в регионе еще несколько дней. По данным властей, Самара к таким сюрпризам готова: в городе будет усилена работа по расчистке и обработке улично-дорожной сети.
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