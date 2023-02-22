В Самарской области 320 бутылок алкоголя передали на уничтожение

В результате из оборота было изъято 295,5 литров спиртных напитков. Фото: ГУ ФССП по Самарской области

В Самарской области жительница Сызрани незаконно продавала в своем магазине алкоголь. Судебные приставы передали на уничтожение почти 300 литров.

— У женщины не было документов, подтверждающих легальность производства. Суд признал женщину виновной в совершении административного правонарушения, — рассказали в пресс-службе УФССП по Самарской области.

Ей назначили штраф в размере 10 тысяч рублей с конфискацией 320 бутылок алкогольной продукции. Судебные приставы приехали в магазин нарушительницы и составили акт изъятия.

В результате из оборота было изъято 295,5 литров спиртных напитков. В дальнейшем их передадут на уничтожение.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Узнавайте новости первыми, подпишитесь на наш телеграм-канал.

Обсуждаем новости в нашем канале ВК. Подписывайтесь и оставайтесь на связи.

Хотите больше историй и видео? Подпишитесь на наш дзен-канал.