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НовостиОбщество22 февраля 2023 6:30

Самарцы поделились, что хотели бы получать в качестве компенсации за работу в компании

Наиболее востребованным оказалось обучение и повышение квалификации за счет компании
Ирина СИНЕГУБОВА
Женщин в качестве компенсаций больше всего привлекает полис ДМС.

Женщин в качестве компенсаций больше всего привлекает полис ДМС.

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Согласно опросу SuperJob жители Самары хотели бы получать компенсацию за работу в виде обучения за счет компании, полиса ДМС и денег на питание.

Наиболее востребованной оказалась возможность обучаться и повышать квалификацию за счет компании (40%). Оплачиваемому полису добровольного медицинского страхования были бы рады 38% горожан. А компенсация питания привлекает 3 из 10 самарцев.

Были и такие пожелания в составе компенсационного пакета мечты, как льготные путевки (29%), оплата фитнеса (27%), дополнительные дни к отпускам (18%), беспроцентная ссуда (15%) и компенсация расходов на общественный транспорт (11%).

Женщин в качестве компенсаций больше всего привлекает полис ДМС, льготные путевки, дополнительные дни к отпускам и оплата проезда, а мужчин — компенсация на питание и беспроцентная ссуда.

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