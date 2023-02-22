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НовостиОбщество22 февраля 2023 6:36

В Самарской области браконьер наловил раков на 12 тысяч рублей

Он установил в реке раколовки
Валентина ПОЛИКАРПОВА
В отношении мужчины возбудили уголовное дело. Фото: Сызранское ЛО МВД России на транспорте

В отношении мужчины возбудили уголовное дело. Фото: Сызранское ЛО МВД России на транспорте

21-летний житель Новокуйбышевска попал под уголовное дело из-за незаконной добычи водных биологических ресурсов. Он ловил раков при помощи раколовок. Информацию сообщили в Сызранском ЛО МВД России на транспорте.

Полицейские выяснили, что мужчина установил пять «многозаходных ловушек» в Саратовском водохранилище напротив села Бестужевка Приволжского района. При их помощи он поймал несколько раков. Ущерб превысил 12 тысяч рублей. А позднее браконьера задержали правоохранители.

В отношении мужчины возбудили уголовное дело по статье 256 УК РФ «Незаконная добыча (вылов) водных биологических ресурсов». Ему грозит до двух лет лишения свободы.

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