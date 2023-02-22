В Самарской области из-за сильного снегопада 22 февраля 2023 года закрыли участок трассы М-5 «Урал»

Ограничения будут действовать в течение дня Фото: Виктория МИНАЕВА

В среду, 22 февраля 2023 года, Самарскую область накрыл сильный снегопад. Из-за этого автомобилистам пришлось столкнуться с рядом трудностей: на дорогах образовались пробки, на некоторых участках произошли ДТП. А позднее стало известно, что в регионе будет ограничено движение по трассе М-5 «Урал». Проезд закроют для грузового и рейсового транспорта.

По данным ФКУ «Поволжуправтодор», ограничения действуют на участке км 889 – км 1197, а также на всем протяжении автодорог Р-229 Самара-Волгоград, Р-241 Казань-Буинск-Ульяновск (подъезд к Самаре), А-300 Самара-Большая Черниговка-граница с Казахстаном и на подъездах от М-5 к Оренбургу и Самаре.

Проезд будет ограничен 10:30 до 18:00. Водителей просят планировать маршруты с учетом изменений.

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