Стало известно, кто дал показания на покойного главу Волжского социального банка Кучканова

Дело Валерия Кучканова рассматривает Ленинский районный суд Самары Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Ленинском районном суде Самары прошло очередное заседание по делу экс-главы Волжского социального банка (ВСБ) Валерия Кучканова, который умер 10 лет назад. Его обвиняют в мошенничестве в особо крупном размере. Стало известно, кто дал показания на покойного руководителя финансовой организации.

Насколько известно, уголовное дело в отношении Валерия Кучканова было возбуждено по заявлению заместителя гендиректора Агентства по страхованию вкладов Олега Баранова от 7 мая 2014 года. Как пишет Волга Ньюс, в первых томах дела подшиты десятки заявлений граждан, получивших извещения о погашении кредитов, которые они в ВСБ никогда не брали.

В 2021 году главный акционер банка Вячеслав Кузин написал явку с повинной. Он несколько месяцев просидел в СИЗО. Весной 2022 года его перевели под домашний арест. Летом вдова банкира получила извещение, что дело ее мужа готовят к передаче в суд. Как выяснилось, Вячеслав Кузин дал показания против Валерия Кучканова и теперь проходит по делу в качестве свидетеля. Между тем, Оксана Кучканова считает, что ее погибший супруг не виновен в расхищении банка. Она надеется, что его оправдают.

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